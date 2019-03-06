Треть туристок из России хотя бы раз путешествовали в одиночку — опрос

В одиночное путешествие хотя бы раз отправлялись около трети туристок из России (31%). Данные приводит портал momondo.ru.

Согласно опросу, 25% респонденток никогда не пробовали соло-путешествие, но хотели бы как-нибудь съездить в отпуск без компании. Отмечается, что таким образом женщины хотят познакомиться с новыми людьми, обрести чувство независимости и полноценно отдохнуть.

Во время одиночных путешествий 41% опрошенных выбирают пляжный отдых, на экскурсии отправляются 35% россиянок.

Напомним, ранее Казань вошла в пятерку рейтинга самых привлекательных туристических направлений России.