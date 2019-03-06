X5 Retail Group собирается восстановить рост гипермаркетов «Карусель»

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group планирует восстановить рост бизнеса гипермаркетов «Карусель». Для этого планируется запустить несколько пилотных проектов.

С начала 2019 года поток покупателей в гипермаркетах снизился на 3,1%, пишут «Ведомости».

О готовящихся проектах рассказал в интервью газете директор X5 Игорь Шехтерман. Например, он упомянул о планах запустить в «Карусели» услугу click & collect.

За последние годы X5 Retail Group удалось восстановить рост продаж и покупательского потока в «Пятерочках» и «Перекрестках». Теперь перед компанией стоит задача обновить третье подразделение.