Группа The Prodigy объявила об отмене концертов в России
Группа The Prodigy объявила об отмене всех концертов после смерти вокалиста Кита Флинта. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсетях.
Подчеркивается, что принятие решение вступает в силу «немедленно». Не уточняется, насколько долго продлится отмена всех шоу, так как у группы был запланирован тур по США.
Стоит отметить, что в июле 2019 года The Prodigy должна была выступать на фестивале Park Live в московском Парке Горького.
Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мертвым у себя дома в Эссексе 4 марта. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.ОбществоКультура
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