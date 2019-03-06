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Группа The Prodigy объявила об отмене концертов в России

05:22, 06.03.2019
Группа The Prodigy объявила об отмене концертов в России
Фото: flickr.com

Группа The Prodigy объявила об отмене всех концертов после смерти вокалиста Кита Флинта. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсетях.

Подчеркивается, что принятие решение вступает в силу «немедленно». Не уточняется, насколько долго продлится отмена всех шоу, так как у группы был запланирован тур по США.

Стоит отметить, что в июле 2019 года The Prodigy должна была выступать на фестивале Park Live в московском Парке Горького.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мертвым у себя дома в Эссексе 4 марта. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.

ОбществоКультура
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