Группа The Prodigy объявила об отмене концертов в России

Группа The Prodigy объявила об отмене всех концертов после смерти вокалиста Кита Флинта. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсетях.

Подчеркивается, что принятие решение вступает в силу «немедленно». Не уточняется, насколько долго продлится отмена всех шоу, так как у группы был запланирован тур по США.

Стоит отметить, что в июле 2019 года The Prodigy должна была выступать на фестивале Park Live в московском Парке Горького.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был обнаружен мертвым у себя дома в Эссексе 4 марта. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.