В Великобритании умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Утром 4 марта в собственном доме в Эссексе (Великобритания) вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта обнаружили мертвым, сообщает таблоид The Sun.

Музыкант умер на 50-м году жизни. Позже в официальном аккаунте группы в Instagram появилась информация, что Кит покончил жизнь самоубийством.

Напомним, осенью 2017 года сообщалось, что группа подписала контракт на сингл и альбом с BMG, сообщает Music Business Worldwide. По данным портала, запись должна была проводиться на лейбле Take Me To The Hospital, принадлежащем The Prodigy. Отмечалось, что предыдущий альбом The Day Is My Enemy вышел в 2015 году. До этого группа не выпускала пластинок 6 лет.