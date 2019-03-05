Суд заочно арестовал подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд рублей
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал подрядчика строительства «Самара-Арены» гендиректора «Стальмонтаж-Электросталь» Сергея Уласевича.
Срок ареста составит 2 месяца с момента его задержания, пишет ТАСС.
Улисевичу вменяется сокрытие денег/имущества организации в особо крупном размере и полная невыплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев.
Напомним, основной субподрядчик строительства «Самара Арены» — принадлежащий Равилю Зиганшину «Татдорстрой» — в ноябре прошлого года обратился в полицию с требованием возбудить в отношении Уласевича уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей. В пресс-службе генподрядчика, ПСО «Казань», заявили, что компания Уласевича специально инициировала собственное банкротство.Происшествия Татарстан
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