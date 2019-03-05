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Следствие потребовало арестовать подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд рублей

11:20, 05.03.2019
Следствие потребовало арестовать подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд рублей
Фото: ru.wikipedia.org / Igorkhai

Гендиректор компании «Стальмонтаж-Электросталь» Сергей Уласевич задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей при строительстве «Самара Арены».

В пресс-службе Бабушкинского суда Москвы сообщили, что следствие требует арестовать Уласевича. Ему вменяется сокрытие денег/имущества организации в особо крупном размере и полная невыплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев.

Пресс-секретарь суда Мария Боровикова также уточнила, что ходатайство следствия будет рассмотрено сегодня, передает «РИА Новости».

Напомним, основной субподрядчик строительства «Самара Арены» — принадлежащий Равилю Зиганшину «Татдорстрой» — в ноябре прошлого года обратился в полицию с требованием возбудить в отношении Уласевича уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей.

В пресс-службе генподрядчика, ПСО «Казань», заявили, что компания Уласевича специально инициировала собственное банкротство.

Происшествия Татарстан
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