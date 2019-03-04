Минздрав предложил штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России предложило штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях размещены на специальном сайте.

Штраф будет составлять до 20 тыс. рублей.

Закон, который обязывает медучреждения лечить людей в соответствии с рекомендациями, утвержденными Минздравом по предложениям профильных врачебных организаций, вступит в силу в 2022 году.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил ввести обязательное страхование рисков для всех медицинских работников.