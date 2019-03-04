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Минздрав предложил штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства

22:45, 04.03.2019 8
Минздрав предложил штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства
Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения России предложило штрафовать поликлиники и больницы за лечение не по рекомендациям ведомства. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях размещены на специальном сайте.

Штраф будет составлять до 20 тыс. рублей.

Закон, который обязывает медучреждения лечить людей в соответствии с рекомендациями, утвержденными Минздравом по предложениям профильных врачебных организаций, вступит в силу в 2022 году.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил ввести обязательное страхование рисков для всех медицинских работников.

ОбществоМедицина
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комментарии 8

комментарии

  • Леонид Медведев 05 марта
    Значит вообще не станут под разными предлогами оказывать помощь
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  • Анонимно 05 марта
    раньше учили и лечили по принципу что каждый человек индивидуален а сейчас как роботов
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  • Анонимно 05 марта
    Очередная дурь, лечить по шаблону, а ничего, что организмы у людей разные?!
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  • Анонимно 05 марта
    Многие рекомендованные по Евростандартам "лекарственные средства" имеют очень не благоприятные побочные эффекты, по сути являясь одновременно ядом для организма. И если врач не будет лечить по-другому (например, диетой или более щадящими организм препаратами) - за это штраф! А где же клятва Гиппократа " Не навреди!" ?!
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  • Анонимно 05 марта
    проанализируйте статистику смертности от чего умер и сравнить КТО лечил и от чего!! и если высокая смертность 20 чел н-р лишать такого врача права работать навсегда.Значит не верно поставил диагноз. Только так !!.Сестру лечили 2 года от остеохандроза( эта врач в Армавире-Маликова всем ставит такой -другого не знает) а оказалось забиты все сосуды у сердца .Экстренно оперировали.Спасли,но даже лекарство по направлению Краснодара она-врач не верно выписывает!!!
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  • Анонимно 05 марта
    Жуть,в сюжетах показывают врачей ,с ногтями как у ворон,волосы распущены и болтаются чуть ли у пациентов во рту.Соблюдение СаНПинов обязательно для всех медиков.Выполнение этой задачи не требуется ни одной копейки..Стандарты......В Министерстве здравоохранения настоящие профессионалы то есть?Стандартно все относятся к работе
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  • Анонимно 05 марта
    Если врач и хочет пациента вылечить - не дадут. 10-12 мин. на прием, писанины невпроворот, лечение по стандарту (помогло, не помогло - отползай). Ответственность не за результат лечения, а по записи в карточке.
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  • Анонимно 06 марта
    Ну да мне вот тоже ставили диагноз остеохондроз и лечили 2 месяца, а оказался некроз тазобедренного 4 стадии, делали операцию. В чем смысл поликлиники? Посылать долго куда-нибудь и выписывать дорогущие препараты, которые не помогают? Надо же план выполнить. Где логичность?
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