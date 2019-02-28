Мантуров побывает на открытии завода татарстанской компании «Данафлекс» в Чехии

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, его чешская коллега Марта Новакова и президент РТ Рустам Минниханов примут участие в запуске завода татарстанской компании «Данафлекс» в Чехии, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Она отметила, что открытие запланировано на 5 марта. Мероприятие включено в программу визита татарстанской делегации в Чехию.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РТ Рустам Минниханов поедет в Чехию в составе российской делегации, чтобы принять участие в ответной межправкомиссии по сотрудничеству России и Чехии.