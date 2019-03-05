Минниханов остался в топ-3 самых влиятельных губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влиятельности российских губернаторов по итогам февраля 2019 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов сохранил в нем третье место.

Руководитель республики набрал ровно 7 баллов в рейтинге. Его опередили только мэр Москвы Сергей Собянин (7,75 балла) и глава Чечни Рамзан Кадыров (7,25 балла).

Резко вошел в пятерку губернатор Тульской области Алексей Дюмин, поднявшийся с 7-й на 4-ю строчку. На пятую позицию опустился и.о. петербургского губернатора Александр Беглов.

В топ-10 также попали Дмитрий Азаров (Самара, 6-е место) и Глеб Никитин (Нижний Новгород, 8-е место).

Напомним, что по итогам декабря 2018 года Минниханов занял четвертое место в рейтинге. Однако уже в январе он поднялся на одну позицию.