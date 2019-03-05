Введение МРЦ на пиво поможет исправить ситуацию с контрафактом в России — эксперт

Введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво поможет российским производителям бороться с контрафактной продукцией. Об этом заявил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

По его словам, долю пивного контрафакта оценить сложно, так как трудно различить качество продукта в связи с разнообразием напитков на рынке России.

«Есть пиво, есть пивоваренная продукция, есть пивные напитки. Половина, наверное, похожа на пиво, а половина всего объема — вообще неизвестно что», — рассказал Дробиз «РИА Новости».

Он добавил, что МРЦ также может стать мерой поддержки для российских производителей, но при этом будет сложно конкурировать с зарубежными пивоваренными компаниями.

«Западные пивовары, конечно, могут себе позволить более мощные акции, большее снижение цен. Поэтому минимальная розничная цена, помимо всего прочего, это и поддержка российского производителя с российским капиталом», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить в России минимальную цену на пиво в размере 35 рублей.