В России минимальную цену на пиво предложили установить в размере 35 рублей

Минимальная розничная цена на пиво должна начинаться от 35 рублей за бутылку 0,5 л. С такой инициативой выступил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

Предложение было направлено в Минфин РФ. Благодаря созданию ценовой политики на алкогольный напиток планируется поднять качество продукции, а также сократить долю фальсификата на рынке, которая сегодня составляет около 10%, пишут «Известия».

В настоящее время, по подсчетам ретейлеров, минимальная цена бутылки пива 0,5 л в магазинах составляет 30 рублей, средняя стоимость варьируется от 50 до 60 рублей.

Напомним, в России минимальную цену на пиво хотят ввести уже несколько лет. С подобными предложениями выступали Национальный союз защиты прав потребителей, организация «Опора России» и «Татспиртпром».

Ранее сообщалось, что в Росалкогольрегулирование предложило внести изменения в ГОСТ на пиво.