Власти РФ обяжут автоконцерны производить ключевые детали в России

Минэкономразвития РФ подготовило поправки к постановлению правительства, которое обяжет автоконцерны производить ключевые детали автомобилей в России.

Только в этом случае предприятия смогут рассчитывать на господдержку, пишет «Коммерсант».

Предложения министерства в целом уже получили поддержку вице-премьера Дмитрия Козака.

В июле 2018 года Минпромторг представил кардинальные изменения правил подсчета локализации, которые в отрасли сочли неисполнимыми. Министерство предлагало ввести систему, в которой каждому компоненту автомобиля соответствует определенное число баллов, при этом локализация некоторых компонентов (двигатель, коробка передач и т. д.) и определенные операции (например, НИОКР) становились обязательными.

Если автоконцерн не набирал минимального числа баллов и не выполнял обязательных операций, то не получал доступ к госзакупкам и господдержке.

В основе текущих предложений Минэкономразвития — та же балльная система, но число операций и количество баллов за них выросло. В Минэкономразвития сочли, что автоконцерны могут сами выбирать, что им экономически целесообразно локализовать, отказавшись от обязательных операций.