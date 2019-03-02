Хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» атаковали более 50 российских компаний

Хакеры утроили массовую атаку более чем на 50 российских компаний, выдавая себя за представителей розничных сетей.

Активность злоумышленников пришлась на февраль этого года. На электронную почту организаций направлялись письма с вредоносным содержанием, благодаря чему происходило заражение инфраструктуры шифровальщиком Shade/Troldesh.

Киберпреступники маскировались под представительства крупных компаний, в том числе «Ашана», «Магнита», «Славнефти» и ГК «ПИК». Программа кодировала файлы на устройстве пользователя и требовала у него плату за доступ к ним, передает «РБК».

Какие именно компании получали фишинговые письма и каков размер нанесенного злоумышленниками ущерба, источники издания не уточняют.

Напомним, Moody's заявило о том, что кибератаки могут повлиять на кредитный рейтинг компаний.