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Хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» атаковали более 50 российских компаний

18:15, 02.03.2019
Хакеры от имени «Ашана» и «Магнита» атаковали более 50 российских компаний
Фото: pixabay.com

Хакеры утроили массовую атаку более чем на 50 российских компаний, выдавая себя за представителей розничных сетей.

Активность злоумышленников пришлась на февраль этого года. На электронную почту организаций направлялись письма с вредоносным содержанием, благодаря чему происходило заражение инфраструктуры шифровальщиком Shade/Troldesh.

Киберпреступники маскировались под представительства крупных компаний, в том числе «Ашана», «Магнита», «Славнефти» и ГК «ПИК». Программа кодировала файлы на устройстве пользователя и требовала у него плату за доступ к ним, передает «РБК».

Какие именно компании получали фишинговые письма и каков размер нанесенного злоумышленниками ущерба, источники издания не уточняют.

Напомним, Moody's заявило о том, что кибератаки могут повлиять на кредитный рейтинг компаний.

Бизнес
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