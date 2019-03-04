Forbes назвал богатейшую женщину мира в 2019 году

Наследница компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала богатейшей жениной мира по версии Forbes. Ее состояние оценивается в $49,3 млрд, что позволяет ей занять 15-е место в рейтинге богатейших людей мира — 2019.

Первую строчку рейтинга второй год подряд занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние в этом году оценено в $131 млрд, пишут «Ведомости».

Полные рейтинги Forbes будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России.



