ФНС сообщила, что счета и активы россиян хранятся в 58 странах мира

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, в том числе на Британских Виргинских и Каймановых островах.



Это стало доступно благодаря автоматическому обмену налоговой информацией.

«Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки», — рассказал заместитель главы ФНС Алексей Оверчук.

Он отметил, что ведомство в этом году сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков и добавил, что 8085% полученной информации «нас не удивит», пишет РБК.

Ранее Федеральная налоговая служба РФ исключила из черного списка офшоров девять стран и территорий.

Это Бразилия, Лихтенштейн, Монако, ОАЭ, Сейшелы, Уганда, Сент-Китс и Невис, а также два британских офшора — острова Мэн и Гернси.