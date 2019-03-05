Ученые сравнили людей с лягушкой в кипятке

Ученые из США и Канады выяснили, что люди стали менее остро реагировать на изменение погодных условий.

Они проанализировали более 2 млн сообщений американцев в социальных сетях с 2014-го по 2016 год, которые касались погоды, и соотнесли эти публикации с климатическими показателями в указанный период. Выяснилось, что из-за регулярных повторений погодных аномалий люди переставали замечать их.



Этот процесс сравнивают с лягушкой в кипятке. Так, если земноводное случайно окажется кастрюле с кипятком, то оно выпрыгнет и не пострадает. Но если поместить лягушку в кастрюлю с медленно нагревающейся водой, она ничего не почувствует и в итоге погибнет, сообщает журнал Popular Science.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов рассказал о преимуществах и рисках изменения климата в России.



