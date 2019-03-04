В России отзовут более 5,5 тысячи автомобилей Volvo

Официальный дилер Volvo в России — ООО «Вольво Карс» — отзовет 5 546 автомобилей.

Отзыву подлежат 3 153 автомобиля Volvo XC60, реализованных в 2018—2019 годах. Это связано с с проблемами багажной двери.

Кроме того, будут отозваны 2 393 автомобиля Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, проданные в 2016 году. В этих автомобилях могли образоваться небольшие трещины внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке, сообщает Росстандарт.

Ранее сообщалось, что Volvo отзовет 167 тысяч машин из-за возможной поломки механизма двери.