ОНФ назвал несколько регоператоров из ПФО «мутными»

Общественный народный фронт (ОНФ) назвал 20 «мутных» региональных операторов по обращению с мусором.

В список компаний из регионов Приволжского федерального округа вошли «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити» из Башкирии, «Вторма+» из Пензенской области, «Гринта» из Татарстана. Также в перечень попали «Экосистема» (Ульяновская область) и«Экостандарт» (Нижегородская область), говорится на сайте ОНФ.



Ранее сообщалось, что россияне в рамках «мусорной реформы» будут ежегодно платить 180 млрд рублей.