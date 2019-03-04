ОНФ назвал несколько регоператоров из ПФО «мутными»
Общественный народный фронт (ОНФ) назвал 20 «мутных» региональных операторов по обращению с мусором.
В список компаний из регионов Приволжского федерального округа вошли «Дюртюлимелиоводстрой» и «Эко-сити» из Башкирии, «Вторма+» из Пензенской области, «Гринта» из Татарстана. Также в перечень попали «Экосистема» (Ульяновская область) и«Экостандарт» (Нижегородская область), говорится на сайте ОНФ.
Ранее сообщалось, что россияне в рамках «мусорной реформы» будут ежегодно платить 180 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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