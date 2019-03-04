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Офшоры братьев Ананьевых должны выплатить «Промсвязьбанку» более 66 млрд рублей

19:58, 04.03.2019
Офшоры братьев Ананьевых должны выплатить «Промсвязьбанку» более 66 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Москвы присудил «Промсвязьбанку» выплату 66 млрд рублей от структур бывших собственников братьев Ананьевых, сообщает РБК.

Суд признал недействительными сделки, в которых офшорные фирмы продали банку его собственные акции за день до санации.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России в октябре прошлого года в обстановке секретности разместило в «Промсвязьбанке» депозит на 200 млрд рублей. Размещение произошло в обход обычных правил размещения средств из федерального бюджета на банковских депозитах и «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».

ЭкономикаБанки
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