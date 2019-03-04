Офшоры братьев Ананьевых должны выплатить «Промсвязьбанку» более 66 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы присудил «Промсвязьбанку» выплату 66 млрд рублей от структур бывших собственников братьев Ананьевых, сообщает РБК.

Суд признал недействительными сделки, в которых офшорные фирмы продали банку его собственные акции за день до санации.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России в октябре прошлого года в обстановке секретности разместило в «Промсвязьбанке» депозит на 200 млрд рублей. Размещение произошло в обход обычных правил размещения средств из федерального бюджета на банковских депозитах и «на основании отдельного решения правительства без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок».