Минниханов открыл новую ледовую арену в Юдино

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня открыл новую ледовую арену в Юдино.

В ходе церемонии открытия президент РТ отметил, что объект был построен в кратчайшие сроки. По его словам, сейчас в республике имеется 44 ледовые арены.

Президент РТ также отметил, что планируется отремонтировать Дом культуры железнодорожников, Дом творчества и благоустроить общественные пространства в Юдино, передает пресс-служба президента РТ.

На базе комплекса откроется секция по хоккею и фигурному катанию, а также будет организован каток для горожан. Ледовая арена будет работать круглый год.



Напомним, что закладка камня в основание будущей ледовой арены состоялась 29 августа прошло года. В конце февраля стало известно, что арена готова на 95%.

