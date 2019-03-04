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Минниханов открыл новую ледовую арену в Юдино

15:57, 04.03.2019 1
Минниханов открыл новую ледовую арену в Юдино
Фото: realnoevremya.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня открыл новую ледовую арену в Юдино.

В ходе церемонии открытия президент РТ отметил, что объект был построен в кратчайшие сроки. По его словам, сейчас в республике имеется 44 ледовые арены.

Президент РТ также отметил, что планируется отремонтировать Дом культуры железнодорожников, Дом творчества и благоустроить общественные пространства в Юдино, передает пресс-служба президента РТ.

На базе комплекса откроется секция по хоккею и фигурному катанию, а также будет организован каток для горожан. Ледовая арена будет работать круглый год.

Напомним, что закладка камня в основание будущей ледовой арены состоялась 29 августа прошло года. В конце февраля стало известно, что арена готова на 95%.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    Это прекрасно, что такие объекты открываются......но просто пойти покататься на коньках в них не получается - везде время для свободного катания ограничено, в основном все занято секциями. Несомненно это нужно, но зачем закрывать большие сезонные катки? Был прекрасный каток в парке Петрова (Стрела), был прекрасный стадион на Воровского, где можно было свободно придти покататься. В Стреле теперь ледовую арену Баско забабахали - свободно покататься только пару часов по выходным можно, на Воровского вообще снегоплавилку воткнули!!!! Зачем так сделали??????
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