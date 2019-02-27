Росалкогольрегулирование предложило внести изменения в ГОСТ на пиво

Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте.



В ведомстве уточнили, что предложение изменить ГОСТы сформировано по поручению правительства.



Если новый стандарт вступит в силу, то некоторые сорта пива могут быть признаны пивными напитками, передает РБК.

Ранее депутат фракции ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект о льготах для рекламы пива. Вырученные средства предлагается направить на поддержку спорта. В результате планируется привлечь в отечественный спорт не менее 1 млрд рублей частных инвестиций.