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Росалкогольрегулирование предложило внести изменения в ГОСТ на пиво

09:28, 27.02.2019 1
Росалкогольрегулирование предложило внести изменения в ГОСТ на пиво
Фото: realnoevremya.ru

Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте.

В ведомстве уточнили, что предложение изменить ГОСТы сформировано по поручению правительства.

Если новый стандарт вступит в силу, то некоторые сорта пива могут быть признаны пивными напитками, передает РБК.

Ранее депутат фракции ЛДПР Сергей Жигарев внес в Госдуму законопроект о льготах для рекламы пива. Вырученные средства предлагается направить на поддержку спорта. В результате планируется привлечь в отечественный спорт не менее 1 млрд рублей частных инвестиций.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Отличная идея. А то покупаешь непонятно что по вкусу.
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