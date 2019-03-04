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Union Card исключили из реестра платежных систем

15:11, 04.03.2019
Union Card исключили из реестра платежных систем
Фото: cbr.ru

Центробанк РФ принял решение исключить платежную систему «Юнион Кард» (Union Card) из соответствующего реестра, сообщает портал Banki.ru.

Приказом от 28 февраля Центробанк исключил из реестра операторов платежных систем запись о ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» в качестве оператора одноименной платежной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банков-участников проекта. О дате полноценного запуска сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Система должна позволить клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.

ЭкономикаТехнологииОбщество
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