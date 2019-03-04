Union Card исключили из реестра платежных систем

Центробанк РФ принял решение исключить платежную систему «Юнион Кард» (Union Card) из соответствующего реестра, сообщает портал Banki.ru.

Приказом от 28 февраля Центробанк исключил из реестра операторов платежных систем запись о ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» в качестве оператора одноименной платежной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП) для всех клиентов банков-участников проекта. О дате полноценного запуска сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Система должна позволить клиентам совершать платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя.