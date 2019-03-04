В ГИБДД рассказали об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что сотрудников ведомства в ближайшем будущем привлекут к процедуре технического осмотра автобусов, сообщает РБК.

Подобные изменения необходимы, чтобы снизить смертность людей в авариях с участием автобусов. Точные сроки введения изменений пока не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД РФ подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей, доступ к которому сможет получить любой гражданин РФ. Реестр планируется начать создавать, основываясь на данных о ранее зарегистрированных транспортных средствах. Доступ к данным будет осуществляться с помощью интернет-запроса. Предполагается, что закон вступит в силу 4 августа 2019 года.