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МВД РФ предлагает создать единый реестр автомобилей

08:53, 02.03.2019
МВД РФ предлагает создать единый реестр автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

МВД РФ подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей, доступ к которому сможет получить любой гражданин РФ, сообщает «Интерфакс».

Реестр планируется начать создавать, основываясь на данных о ранее зарегистрированных транспортных средствах. Доступ к данным будет осуществляться с помощью интернет-запроса. Предполагается, что закон вступит в силу 4 августа 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД планирует создать специализированный реестр автодилеров, которые будут иметь право ставить на учет новые машины. Предполагается, что уже с августа 2019 года клиентам таких автосалонов не нужно будет самим ставить купленную машину на учет в подразделениях Госавтоинспекции.


ТехнологииОбществоВластьИнфраструктура
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