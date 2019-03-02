МВД РФ предлагает создать единый реестр автомобилей

МВД РФ подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей, доступ к которому сможет получить любой гражданин РФ, сообщает «Интерфакс».

Реестр планируется начать создавать, основываясь на данных о ранее зарегистрированных транспортных средствах. Доступ к данным будет осуществляться с помощью интернет-запроса. Предполагается, что закон вступит в силу 4 августа 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что ГИБДД планирует создать специализированный реестр автодилеров, которые будут иметь право ставить на учет новые машины. Предполагается, что уже с августа 2019 года клиентам таких автосалонов не нужно будет самим ставить купленную машину на учет в подразделениях Госавтоинспекции.



