Задержанная в Канаде дочь главы Huawei подала в суд на власти страны

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, задержанная в конце прошлого года в Канаде в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, подала в суд на власти страны, полицию и пограничников.

Топ-менеджер, являющаяся дочерью главы китайской корпорации, потребовала признать свое задержание, допрос и обыск в аэропорту Ванкувера незаконными, передает «Интерфакс».

В частности, Мэн Ваньчжоу обвиняет канадские власти, что во время задержания ее заставили передать сотрудникам правоохранительных органов багаж и все электронные устройства, а также пароли к ним.

Напомним, в настоящий момент решается вопрос экстрадиции финдиректора Huawei. Слушания по данному вопросу назначены на 6 марта.