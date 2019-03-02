Китай заявил о протесте Канаде из-за решения по экстрадиции финдиректора Huawei

Китай заявил о своем решительном протесте Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщают «Известия».

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заметил, что позиция китайской стороны по этому вопросу остается такой же твердой.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст Канады начал процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. После публикации специального документа суд проведет процесс, на котором будет принято решение о передаче дочери главы Huawei Вашингтону. Последнее слово об экстрадиции примет министр юстиции Канады. Дата слушаний по экстрадиции будет назначена 6 марта.



