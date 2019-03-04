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Скончался народный художник РСФСР Анатолий Алексеев

11:29, 04.03.2019
Скончался народный художник РСФСР Анатолий Алексеев
Фото: скриншот видео youtube.com

Народный художник РСФСР, член президиума Российской Академии художеств Анатолий Алексеев умер на 91-м году жизни.

В пресс-службе Иркутского регионального отделения Союза художников России уточнили, что художник скончался в Иркутске 3 марта, передает ТАСС.

Анатолий Алексеев родился в 1929 году в Алтайском крае. Алексеев окончил Иркутское художественное училище и Харьковский государственный художественный институт. В настоящее время его картины выставляются в музеях и галереях России и зарубежных стран.

В число наиболее известных работ Алексеева входят полотна «Легендарная хроника» (1967), «Девушка из Гоби» (1973) и «Строители-скалолазы Саянской ГЭС» (1974).

В ноябре прошлого года скончался российский и французский художник Оскар Рабин. Ему было 90 лет.

ОбществоКультура
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