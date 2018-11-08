Художник Оскар Рабин скончался в возрасте 90 лет

Российский и французский художник Оскар Рабин умер в среду в возрасте 90 лет.

Официальный представитель мастера, коллекционер и меценат Марк Ивасилевич рассказал, что Рабин умер во Флоренции накануне выставки, которая должна была пройти в Русской академии итальянского города.



Рабин прибыл во Флоренцию после проведения выставки на Корсике. Во Флоренции художник заболел и перенес операцию.



По словам Ивасилевича, Рабин будет похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. Дата похорон пока неизвестна, передает ТАСС.

Оскар Рабин родился в Москве в 1928 году. Он был одним из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово», а также организатором «Бульдозерной выставки».



Напомним, в конце октября скончался создатель мультфильмов «Остров Сокровищ» и «Доктор Айболит» Давид Черкасский.