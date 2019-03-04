Ретейлеры опасаются приостановок лицензий на алкоголь из-за ошибочных штрафов

В России зафиксировано около десятка случаев временной приостановки лицензий на продажу алкоголя из-за ошибок в системе казначейства ГИС ГМП. Ретейлеры опасаются учащения таких ситуаций.

С 1 января 2019 года региональные власти могут использовать систему для отслеживания неоплаченных штрафов. Ряд продавцов уже столкнулись с приостановкой торговли спиртным, пишут «Известия». При этом иногда выясняется, что погашенный штраф остается в системе.

Бизнес просит доступ к системе ГИС ГМП, чтобы отслеживать указанные там неоплаченные штрафы. Сейчас Минфин прорабатывает такой вопрос. Рассматривается возможность создания унифицированного механизма предоставления данных о неоплаченных штрафах на базе системы Росалкогольрегулирования.