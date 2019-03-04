РЖД планирует создать единую платформу для онлайн-продажи билетов на автобусы и поезда

ОАО «РЖД» намерено в ближайшее время разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы.

На данный момент создан и утвержден типовой стандарт по организации комплексного обслуживания пассажиров с использованием различных видов транспорта. Предприятие совместно с властями РФ определило перечень вокзальных комплексов и остановок, имеющих потенциал для организации и развития мультимодальных перевозок.

Создание онлайн-агрегатора может обойтись РЖД в 100 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Единая платформа для продажи билетов на поезда и автобусы уже тестируется структурами РЖД, например Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией.

Ранее сообщалось, что пенсионный фонд и РЖД начнут определять льготников через блокчейн.