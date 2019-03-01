Пенсионный фонд и РЖД начнут определять льготников через блокчейн

Пенсионный фонд России (ПФР) заключит соглашение с РЖД, по которому определение льготных категорий граждан на поездах и электричках будет проводиться при помощи технологии блокчейн.

«Мы сейчас готовим соглашение с РЖД об использовании блокчейна для определения льготников на транспорте, чтобы исключить факты фальсификации и мошенничества», — сказал глава ПФР Антон Дроздов в интервью RNS.

Он отметил, что соглашение будет подписано в 2019 году. После этого планируется запустить пилотный проект.

«Заключить соглашение должны уже в этом году, а пилот будет проведен на базе Московско-Тверской железной дороги», — заключил Дроздов.