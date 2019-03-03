Артем Лукоянов: «Проиграли заслуженно. Теперь будем лечить болячки»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги четвертьфинальной серии конференции Восток, в которой казанский клуб с сухим счетом (0:4 в серии) проиграл омскому «Авангарду».



— Наверное, глупо сейчас что-то говорить в свое оправдание. Рассказывать, почему проиграли. Все всё видели. И наши удаления, и наши ошибки. В плей-офф такие матчи не играют. Вообще, так не играют, как мы и начали, и продолжили серию. В принципе, все вышло закономерно. Нужно уметь признавать свои ошибки. Поражение есть поражение. Значит, соперник был сильнее. У них хорошая команда. Видно, что игра поставлена, есть слаженность в звеньях. Значит, нам не место в плей-офф в этом году.

Для нас это будет уроком. Для кого-то не здесь, а в другой команде. Будут знать, что это такое. Цена поражения большая. Снег еще лежит, а мы уже в отпуске. Зато сейчас болячки залечим, на которые целый год не обращали внимание. А то иногда доходил вопрос даже до того, выходить или нет на лед. Будем лечиться и готовиться к следующему сезону.

— Насколько причины кроются в психологии. В том, что не было единой команды?

— У нас командный вид спорта. Выигрывает вся команда. Так же вся и проигрывает. Сейчас неправильно будет перечислять одно, другое, третье, что помешало достичь результата в этом сезоне. Раз мы проиграли, значит, в целостности нашей команды чего-то не хватало. Общего языка, командного языка не было.

— Что хотите сказать болельщикам «Ак Барса» сейчас?

— Болельщики у нас самые крутые. Я как-то в интервью говорил, что на плей-офф у нас особенно бомбическая атмосфера на матчах. Это касается не только фан-сектора, но и в целом людей в секторах. Было весело. Обидно, что теперь такой многомесячный перерыв. Где еще такую публику соберешь? Будем скучать по ней в отпуске.

Понятно, что мы своей игрой не оправдали надежд болельщиков. Но они теперь имеют полное право нас критиковать. Но это нормально. Поражения тоже нужно пережить всем вместе. Спасибо, что поддерживали весь год и будут поддерживать и дальше. Мы бились за них

— На пресс-конференции после третьего матча Хартли сказал, что «Ак Барс» играл грязно, грубо…

— Это его дело, что говорить. Мы делали свое дело, бились, играли. Сейчас уже это не имеет никакого значения. Пусть говорит, что хочет. Сейчас уже всем без разницы, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что сезон для «Ак Барса» завершен. «Авангард» вышел в полуфинал конференции раньше всех клубов КХЛ.