Посол России Яковенко потребовал от британской газеты извинений за клевету

Посол России в Великобритании Александр Яковенко окрестил клеветой информацию, распространенную британской газетой Mail on Sunday, и потребовал извинений, сообщает «Коммерсант».

В письме главному редактору Mail on Sunday отмечается, что распространенная газетой информация о том, что посол Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствует действительности.

Напомним, ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявлял, что численность дипломатических миссий в России и Великобритании будет частично восстановлена. Яковенко отмечал, что, скорее всего, будет восстановлен состав половины посольства России в Великобритании.