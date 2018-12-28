Посол РФ в Лондоне объявил о скором возвращении британских дипломатов в Россию

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что численность дипломатических миссий в России и Великобритании будет частично восстановлена.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал посол в эфире телеканала «Россия-24».

Яковенко отметил, что, скорее всего, будет восстановлен состав половины посольства России в Великобритании.

В марте 2018 года Россия и Великобритания выслали по 23 дипломата каждой из стран. Великобритания объявила российских дипломатических работников персонами нон грата после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. Россия также потребовала прекратить работу Британского совета и закрыть консульство Великобритании в Петербурге.