В России объем доставки продуктов ретейлерами увеличился на 50%

За год интерес к доставке продуктов питания увеличился в полтора раза, позиции основных игроков на рынке сохраняются за Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает «Коммерсант».

Пока ретейлеры работают в подобном формате только в восьми регионах страны. Этот сегмент станет активно развиваться, как только сети наладят бизнес-процессы.

Напомним, ранее сообщалось, что Ozon планирует запустить новый сервис по доставке еды. Он начнет свою работу в Москве, а затем перейдет на регионы, например Екатеринбург и Нижний Новгород. Известно, что компания также планирует выходить на Казань. Ожидается, что сервис заработает к середине 2019 года. Первое время проект будет работать только с ресторанами, у которых уже есть своя система доставки. Ozon возьмет на себя рекламную и клиентскую поддержку, займется работой по возвратам и жалобам, а также будет привлекать пользователей. На данный момент свою заинтересованность в проекте уже подтвердили около 200 ресторанов.