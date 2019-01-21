Онлайн-ретейлер Ozon запустит сервис по доставке еды

Ozon планирует запустить новый сервис по доставке еды. Он начнет свою работу в Москве, а затем перейдет на регионы, например Екатеринбург и Нижний Новгород, сообщают «Ведомости». Известно, что компания также планирует выходить на Казань.

Ожидается, что сервис заработает к середине 2019 года. Первое время проект будет работать только с ресторанами, у которых уже есть своя система доставки. Ozon возьмет на себя рекламную и клиентскую поддержку, займется работой по возвратам и жалобам, а также будет привлекать пользователей. На данный момент свою заинтересованность в проекте уже подтвердили около 200 ресторанов.



Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что «Яндекс.Такси» покупает «Партию еды». Компания получит долю 83,3%, остальное она сможет выкупить в течение ближайших 3 лет. «Партия еды» занимается доставкой наборов продуктов для приготовления блюд.