В Саратове возбудили дело о гибели пенсионера от упавшего с крыши льда

В Саратове идет расследование уголовного дела после падения ледяной глыбы на 77-летнего жителя города, сообщает «Коммерсант».

Расследуемое дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». 2 марта около 11 часов пенсионер шел по улице Московской и с крыши ему на голову упала ледяная глыба. Сегодня стало известно, что от полученных травм мужчина скончался.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с днем рождения мэра Ижевска Олега Бекмеметьева и призвал его очищать дворы удмуртской столицы от снега. Об этом Бречалов написал в своем Instagram.