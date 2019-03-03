Глава Удмуртии поздравил мэра Ижевска с днем рождения: «Бери лопату и пошли разгребать дворы»

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с днем рождения мэра Ижевска Олега Бекмеметьева и призвал его разгребать дворы удмуртской столицы от снега. Об этом Бречалов сообщил в своем Instagram.

Бречалов отмечает, что в Удмуртии почти месяц, не переставая, идет снег. «В общем, здоровья тебе и твоим близким, Олег, бери лопату и пошли разгребать дворы. С днем рождения!» — написал Александр Бречалов.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала февраля 2019 года количество выпавших осадков в Удмуртии превысило норму в 2,5 раза. При этом высота снежного покрова осталась в норме. Впрочем, ожидалось, что к концу февраля она превысит средние многолетние значения на несколько сантиметров. Метеорологи уже назвали февральские снегопады аномальными.