Huawei увеличит выплаты сотрудникам-акционерам

Китайская компания Huawei увеличит размер выплат для сотрудников компании, которые являются ее акционерами, сообщает ИА «Regnum».

Предполагается, что дивиденды на каждую акцию компании вырастут с 1,02 до 1,05 юаня. Выплаты дивидендов происходят один раз в год. Почти всеми акциями компании владеют 80 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил о своем решительном протесте Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заметил, что позиция китайской стороны по этому вопросу остается такой же твердой.