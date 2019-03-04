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Экономика

Huawei увеличит выплаты сотрудникам-акционерам

00:02, 04.03.2019
Huawei увеличит выплаты сотрудникам-акционерам
Фото: mcomp.org

Китайская компания Huawei увеличит размер выплат для сотрудников компании, которые являются ее акционерами, сообщает ИА «Regnum».

Предполагается, что дивиденды на каждую акцию компании вырастут с 1,02 до 1,05 юаня. Выплаты дивидендов происходят один раз в год. Почти всеми акциями компании владеют 80 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил о своем решительном протесте Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заметил, что позиция китайской стороны по этому вопросу остается такой же твердой.

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