Росстат назвал основные причины женской смертности

Росстат опубликовал статистику по главным причинами смертности среди российских женщин.

Согласно отчету ведомства, на первом месте находятся различные новообразования, из-за которых в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста от 16 до 54 лет. На втором месте расположились болезни системы кровообращения — 18,9 тысячи женщин.

Замыкают тройку внешние причины, в том числе несчастные случаи, аварии, убийства и так далее — 15,8 тысячи женщин, пишет RT.

Далее в списке идут болезни органов пищеварения — 9,2 тысячи женщин, инфекционные и паразитарные заболевания — 8,1 тысячи, болезни органов дыхания — 2,5 тысячи.

Всего в 2017 году умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России.