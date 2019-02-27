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Росстат назвал основные причины женской смертности

09:34, 27.02.2019 1
Росстат назвал основные причины женской смертности
Фото: pixabay.com

Росстат опубликовал статистику по главным причинами смертности среди российских женщин.

Согласно отчету ведомства, на первом месте находятся различные новообразования, из-за которых в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста от 16 до 54 лет. На втором месте расположились болезни системы кровообращения — 18,9 тысячи женщин.

Замыкают тройку внешние причины, в том числе несчастные случаи, аварии, убийства и так далее — 15,8 тысячи женщин, пишет RT.

Далее в списке идут болезни органов пищеварения — 9,2 тысячи женщин, инфекционные и паразитарные заболевания — 8,1 тысячи, болезни органов дыхания — 2,5 тысячи.

Всего в 2017 году умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.

Напомним, ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    При разработке проекта по увеличению пенсионного возраста говорили о том, что у нас продолжительность жизни растет. А сейчас всплывают обстоятельства, не учтенные сроки жизни населения. А вообще пенсионный возраст нужно считать не по увеличению срока жизни отдельных граждан, а по датам жизни тех кто ушел в мир иной. Тогда думаю срок ухода на пенсию мог бы быть для всего населения в пределах 50 лет. И о зарплатах бы говорили как о насущной проблеме. И безработных бы не было, все население бы было занято на производстве, а не на шабашке, которая уносит жизни быстрее.
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