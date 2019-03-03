Microsoft добавит в мобильное приложение Excel полезную функцию
Американская компания Microsoft выпустит обновление для мобильного приложения Excel, в котором добавит новую функцию.
Опция позволит пользователям смартфона сфотографировать таблицу на бумажном носителе и перенести ее на экран гаджета, тем самым получив возможность редактирования, говорится в сообщении пресс-службы Microsoft.
Обновление будет доступно в рамках пакета Office-365. Первыми скачать его смогут пользователи android-устройств, позже функция появится на платформе iOS.
Напомним, ранее Microsoft обогнала Apple в списке дорогих американских компаний.ТехнологииIT
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