Microsoft добавит в мобильное приложение Excel полезную функцию

Американская компания Microsoft выпустит обновление для мобильного приложения Excel, в котором добавит новую функцию.

Опция позволит пользователям смартфона сфотографировать таблицу на бумажном носителе и перенести ее на экран гаджета, тем самым получив возможность редактирования, говорится в сообщении пресс-службы Microsoft.

Обновление будет доступно в рамках пакета Office-365. Первыми скачать его смогут пользователи android-устройств, позже функция появится на платформе iOS.

Напомним, ранее Microsoft обогнала Apple в списке дорогих американских компаний.