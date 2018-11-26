Microsoft обогнала Apple в списке дорогих американских компаний
Microsoft обогнала Apple по рыночной капитализации и возглавила список дорогих американских компаний.
Так, стоимость корпорации Билла Гейтса составляет $753 млрд, а компании из Купертино — $746,8 млрд.
Тройку самых дорогих американских организаций замыкает ($736,8 млрд), пишет «Лайф».
В ноябре Apple сообщила о рекордной квартальной выручке и прибыли.
Ранее в начале августа капитализация Apple достигла $1 трлн. Тогда акции компании в ходе торгов выросли до $207,05.
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