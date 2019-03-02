Овечкин стал первым игроком в НХЛ с 10 сезонами, в каждом из которых он забросил не менее 45 шайб

«Айлендерс» принимали «Вашингтон» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Matchtv.

Победную шайбу в матче забил Александр Овечкин. Российский нападающий в 64 матчах набрал 75 очков. Так он стал первым игроком за всю историю НХЛ, который смог за карьеру провести 10 сезонов с не менее 45 заброшенными шайбами в каждом из них.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первое место среди россиян по количеству набранных очков в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В игре против «Ванкувера», в которой «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2, Овечкин сделал результативную передачу. Таким образом, 33-летний игрок набрал 1180-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место по этому показателю среди россиян. Овечкин обошел завершившего карьеру Сергея Федорова (1179).