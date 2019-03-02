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В Башкирии у районного дома культуры из-за снега обрушился 20-метровый козырек

10:37, 02.03.2019
В Башкирии у районного дома культуры из-за снега обрушился 20-метровый козырек
Фото: МЧС по РБ

У районного дома культуры в селе Красноусольский Гафурийского района Башкирии обвалился козырек, сообщает МЧС по РБ.

Было установлено, что из-за большого скопления снега и устаревшей конструкции произошло обрушение 20-метрового козырька. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани коммунальщики для уборки снега с крыши загнали трактор. Технику взгромоздили на здание по адресу: улица Даурская, 46а, сообщили «Реальному времени» в компании «Стикс», которая расположена в соседнем здании. Постройка, на которой обнаружили трактор, принадлежит компании «Керамзит-Рэйхан». Само здание собираются сносить.


Происшествия Башкортостан
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