Эксперты назвали вакансии с самыми большими зарплатами в России

В HeadHunter рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на российском рынке труда.

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий является должность генерального директора в IT-отрасли в Москве. Он может заработать до 450 тысяч рублей до вычета НДФЛ (более 390 тысяч рублей на руки).

Финансовый директор в компании, занимающейся разработками авиационной техники, может получать пять тысяч евро до вычета НДФЛ (около 325 тысяч рублей на руки).

Соискатель на должность директора по маркетингу в московской фирме, специализирующейся на продаже товаров для детей, может рассчитывать на зарплату от 250 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты включили в список вакансий с самыми большими зарплатами event-директора, разработчика программного обеспечения, директора департамента судебной работы.

Также на высокий доход могут рассчитывать юрисконсульт, главный бухгалтер и заместитель директора по логистике.

Ранее в Минтруде РФ заявили, что в России самые высокие зарплаты отличаются от самых низких в 14,1 раза. В Европе они отличаются в два-три раза.