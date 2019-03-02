Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады — 2019 в Красноярске

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в открытии 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года, сообщает ИА «Татар-информ».

В состав делегации от Татарстана входят мэр Казани, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов. Перед церемонией открытия Универсиады Рустам Минниханов посетит строительную площадку завода «ЗапСибНефтехим» в Тобольске.

Напомним, в ноябре 2018 года Казань принимала участие в церемонии передачи огня зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Казанский этап эстафеты огня стартовал у Дворца земледельцев. 24 факелоносца прошли дистанцию мимо башни Сююмбике, мечети «Кул-Шариф» и Национальной библиотеки Татарстана.

«Мы принимаем эстафету огня, 29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Татарстан был участником заявочного процесса, мы принимаем участие в подготовке к этому мероприятию», — сказал президент РТ Рустам Минниханов после завершения эстафеты передачи факела.



