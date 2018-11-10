Казань приняла эстафету огня зимней Универсиады-2019

Казань приняла участие в церемонии передачи огня зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске.

Казанский этап эстафеты огня стартовал у Дворца земледельцев. 24 факелоносца прошли дистанцию мимо башни Сююмбике, мечети «Кул Шариф» и национальной библиотеки Татарстана.



«Мы принимаем эстафету огня, 29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Татарстан был участником заявочного процесса, мы принимаем участие в подготовке к этому мероприятию», — сказал президент РТ Рустам Минниханов после завершения эстафеты передачи факела.

После этого, Минниханов вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом зажгли огонь Универсиады в чаше на сцене у главного здания Казанского федерального университета, передает ТАСС.

Напомним, что в следующем году в Красноярске пройдут первые зимние студенческие игры в истории России. Летние соревнования проводились в стране дважды — в 1973 году в Москве и в 2013-м в Казани.

Накануне КФУ встретил огонь Всемирной зимней универсиады 2019 года. Подробнее — в видеосюжете «Реального времени».