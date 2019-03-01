Андрей Педан: «Мы играем по-варварски? Я так не считаю. Мы играем жестко, здесь нет плюшевых медведей»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан полностью опроверг слова наставника «Авангарда» Боба Хартли о том, что казанцы играют чересчур грубо и где-то даже по-варварски.

— Я считаю, что начали матч хорошо, просто не реализуем свои моменты. У нас много голевых моментов, Бобков хорошо играет — надо просто найти щели и забить.

— Почему «Ак Барс» в обороне ошибается, пропускает? За три игры — 16 шайб.

— Они играют нагло, лезут на ворота, мы им это позволяем. Надо играть жестко, увозить их с пятака, дать им понять, что это наша территория.

— Тренер «Авангарда» сказал, что «Ак Барс» играет слишком агрессивно, даже умышленно грубо.

— Сколько людей, столько и мнений. Я так не считаю — мы играем жестко, это плей-офф, здесь на льду нет плюшевых медведей. Бывают ситуации, где кто-то не успевает, получается на грани фола. А так — силовые приемы, я не считаю, что где-то кто-то лезет бить в голову и получать удаления.

— Как оцените свою игру? На смене у вас произошла какая-то ошибка, соперник забил.

— Все делают ошибки. Там было два в два на возврате, хорошо бросил [соперник], забил. По поводу удалений: все делают ошибки, опять же. Бывает, где-то играешь в шайбу, попадаешь в конек. Так же и с той стороны.

— Это от большого желания?

— У всех огромное желание. В этой команде нет людей, которые не хотят победить.

— Есть понимание, как вытаскивать серию с 0:3?

— Эти три игры уже в прошлом, надо выигрывать следующую. Каждая игра как последняя. Здесь никто не сдается, все верят в то, что мы можем это сделать, — передает корреспондент «Реального времени» из «Татнефть Арены».