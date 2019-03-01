Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с Медведевым об Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разозлившем его разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который на момент встречи был президентом России, про независимость Абхазии

Белорусский лидер на встрече СМИ сообщил, что был готов признать независимость Абхазии, однако ему пригрозили западными санкциями. После разговора об ограничениях с бывшим генсеком НАТО Хавьером Соланой Лукашенко провел встречу с Медведевым, но последний к этому оказался не готов.



«Знаете, что он мне ответил? «Ну, Александр Григорьевич, вы же понимаете, я — президент, а тут вопросов экономики много, это не моя компетенция. Это Владимир Владимирович, премьер-министр, вот с ним надо решать». Я разозлился и говорю: «Слушайте, я президент и вы президент, вы мне задали вопрос — я отвечаю. Если вы не можете этот вопрос решить, отсылаете к премьер-министру, что он должен, тогда о чем мне с вами разговаривать? Зачем вы меня упрекаете, что я где-то кого-то не признал», — цитирует президента Белоруссии РБК.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Затем это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. В мае 2018 независимость Абхазии и Южной Осетии признала Сирия.