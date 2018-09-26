Минкульт заподозрили в завышении возрастного рейтинга зарубежных фильмов из-за российского кино

Министерство культуры использует возрастной рейтинг для поддержки отечественного кино и сокращения аудитории иностранного.

По оценке аналитиков «Невафильм Research», ведомство начало жестче подходить к рейтингам иностранных фильмов с 2015 года. В 2014 году дети старше 12 лет могли посмотреть каждый четвертый зарубежный фильм, а в 2017 году — только каждый десятый. При этом доля российских фильмов со взрослым рейтингом за этот период сильно не изменилась, пишут «Ведомости».

В качестве примера необъективной оценки аналитики привели мультфильм Disney «Тайна Коко» с рейтингом 12+. Такой же рейтинг имеет российский фильм «Собибор» со сценами издевательств над военнопленными.

Ранее Министерство культуры перенесло на 1 февраля премьеры фильмов «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» и «Приключения Паддингтона — 2». По словам сотрудников кинокомпаний, это сделано для того, чтобы у российских картин «Скиф» и «Движение вверх» было меньше конкурентов в прокате.

